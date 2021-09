2021, l’Odyssée des Sciences 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer, 2 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer.

Fête de la science 01 – 02 octobre

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Gulliver. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 09h00

Biodiversité, santé, climat, neutrinos, numérique, etc., ce 10e Village des Sciences seynois s’adresse à tous les curieux. Parcourez les différents espaces thématiques, interrogez les chercheur.e.s, participez aux expériences et découvrez les avancées scientifiques les plus récentes.

Vendredi 1er en soirée, un spectacle entre science et magie réunit petits et grands pour célébrer ensemble les 30 ans de la Fête de la Science.

1er et 2 octobre Esplanade Marine La Seyne sur Mer. Vendredi 1er : de 17h à 21h – Samedi 2 : de 9h à 19h

Le vendredi 8h40-16h00, la journée est réservée au scolaire.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer 83500

organisateur : https://www.gulliver-sciences.fr/ 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer