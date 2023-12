[fête] Sape-toi comme jamais ! La Maison des métallos Paris, 25 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 21h30 à 23h30

.Tout public. gratuit

durée 2h

tout public

gratuit, en accès libre dans la limite des places disponibles

Entrez dans la danse avec les danseurs de Matière(s) première(s) et laissez-vous ambiancer par notre animateur sur les sons afro de DJ SisqoPat ! Esprit festif et décomplexé assuré. Dress code recommandé : sapez-vous comme jamais ; le meilleur sapeur de la soirée sera distingué et récompensé ! Ça va chauffer !

Afro beats party avec DJ Sisqopat

Rendez-vous en salle claire avec DJ SisqoPat, Joseph Nama alias « Jo Kiero » et les danseurs de Matière(s) première(s),

Grâce Tala et Ted Barro Boumba alias « Barro Dancer », pour une

ambiance digne des boites de nuit de Kinshasa ! Afrobeat, ndombolo,

coupé-décalé, amapiano ou gqom, plongez dans l’univers des musiques

urbaines africaines et laissez-vous porter par leurs rythmes

irrésistibles !

Que vous soyez

amateur·rices de danse, de musique ou de fête, que vous ayez soif de

découverte ou que vous aimiez voyager à travers les cultures, venez

nombreux·ses et invitez vos ami·es !

N’oubliez pas de venir

sapé·e : le ou la meilleur·e sapeur·euse de la soirée sera distingué·e

et récompensé par notre animateur… De nuit comme de jour, n’oubliez

pas de briller !

Si vous voulez vous préparer à briller pour cette une fête Sape-toi comme jamais !, venez participer à l’un des stages de danse afro avec les danseurs de Matière(s) première(s) (les 13 et 20 janvier) ! Vous deviendrez ainsi ambassadeur·rice et ambianceur·euse officiel·le.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fete-afro-beats-party +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/285679-sape-toi-comme-jamais-afro-beats-party-avec-dj-sisqopat

©Thomas_Bohl