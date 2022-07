Fête Saint Vigor Athis-Val de Rouvre, 9 juillet 2022, Athis-Val de Rouvre.

Fête Saint Vigor

ATHIS DE L’ORNE Place Saint Vigor Athis-Val de Rouvre Orne Place Saint Vigor ATHIS DE L’ORNE

2022-07-09 – 2022-07-10

Place Saint Vigor ATHIS DE L’ORNE

Athis-Val de Rouvre

Orne

Fête foraine, vide grenier samedi et dimanche, restauration et buvette sur place.

Dimanche :

14h30 : animation avec les Startelles Sottevastaies

22h30 : retraite aux flambeaux et feu d’artifice

comitedesfetes0989@orange.fr +33 2 33 64 47 36

dernière mise à jour : 2022-07-03 par