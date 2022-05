Fête Saint-Louis

Fête Saint-Louis, 21 août 2022, . Fête Saint-Louis

2022-08-21 – 2022-08-21 Fête patronale à Saint-Pois. Au programme : course de caisses à savon, repas champêtre le midi sur réservation, barbecue géant en soirée suivi d’un bal en plein air animé par Chappy. Inscription gratuite pour la course de caisses à savon, repas offert pour les participants. Renseignements auprès du comité des fêtes : 06 08 91 83 08 – serge.jehenne@orange.fr Fête patronale à Saint-Pois. Au programme : course de caisses à savon, repas champêtre le midi sur réservation, barbecue géant en soirée suivi d’un bal en plein air animé par Chappy. Inscription gratuite pour la course de caisses à savon, repas… serge.jehenne@orange.fr +33 6 08 91 83 08 Fête patronale à Saint-Pois. Au programme : course de caisses à savon, repas champêtre le midi sur réservation, barbecue géant en soirée suivi d’un bal en plein air animé par Chappy. Inscription gratuite pour la course de caisses à savon, repas offert pour les participants. Renseignements auprès du comité des fêtes : 06 08 91 83 08 – serge.jehenne@orange.fr dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville