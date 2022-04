Fête romaine Kembs, 14 mai 2022, Kembs.

Fête romaine Kembs

2022-05-14 – 2022-05-14

Kembs Haut-Rhin Kembs

Fiers de leur passé gallo-romain, les Amis du Patrimoine de Kembs vous propose la troisième édition d’une fête Romaine.

Les passionnés de reconstitution comme les visiteurs vont pouvoir découvrir différents aspects de la vie Gallo-romaine au quotidien, avec la mise en scène d’un petit village antique pour faire connaitre l’histoire de la commune et mettre en lumière son riche patrimoine.

C’est donc avec enthousiasme que nous allons remonter le campement pour un nouveau voyage dans le temps, avec des animations historiques fidèles, des artisans et des ateliers. Des reconstitutions de la vie civile et militaire avec des combats de gladiateurs et des présentations d’antiquités romaines.

Au programme :

· Combats de gladiateurs avec les ludus Augusta Raurica,

· Présentation d’une troupe romaine du IVème siècle ; les Herculianis luniores.

· Marché d’artisans : verriers avec les infondus, cordonnier, producteur d’huile d’olive, etc.

· Parc animalier (chèvres, moutons, poneys).

· Dédicaces des 4 bandes dessinées « Gergovie » par Christophe ANSAR.

· Mode vestimentaire.

· Médecine antique.

· Cours de cuisine gallo-romaine.

· Brasseur au chaudron.

· Repas romain avec un cochon à la broche, dimanche midi sur réservation.

· Petite restauration durant tout le week-end.

A vos agendas ! Ne ratez pas les festivités.

Fiers de leur passé gallo-romain, les Amis du Patrimoine de Kembs vous propose la troisième édition d’une fête Romaine. Venez découvrir différents aspects de la vie Gallo-romaine au quotidien, avec la mise en scène d’un petit village antique pour faire connaitre l’histoire de la commune et mettre en lumière son riche patrimoine.

