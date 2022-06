Fête révolutionnaire Wintzenheim Wintzenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Fête révolutionnaire Wintzenheim, 14 juillet 2022, Wintzenheim. Fête révolutionnaire

place de l’Hôtel de Ville Wintzenheim Haut-Rhin Office de tourisme de Colmar

2022-07-14 18:30:00 – 2022-07-14 23:59:00 Wintzenheim

Haut-Rhin Animations de rues et petite restauration dès 18h30

Défilé en costume sur le thème de la Révolution Française, rue Clemenceau à partir de Rosette fleurs (66 rue Clemenceau) jusqu’à la Poste, rue Capelle et rue Aloyse Meyer à 21h30.

Grand feu d’artifice à 23h. Animations de rue et petite restauration à partir de 18h30.

