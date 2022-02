Fête Randonnée raquette à Payolle Campan Campan Catégories d’évènement: Campan

Fête Randonnée raquette à Payolle Campan, 13 mars 2022, Campan. Fête Randonnée raquette à Payolle Rendez-vous au gîte de l’Espiadet PAYOLLE Campan

2022-03-13 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-13 16:30:00 16:30:00 Rendez-vous au gîte de l’Espiadet PAYOLLE

Campan Hautes-Pyrénées Programme :

– 09h00 : accueil des participants à l’Espiadet avec chocolat chaud et café offert

– 10:00 : Départ de la rando avec ou sans raquette suivant l’enneigement

– 12h30 : Vin blanc, soupe, grillades, tourte

– 14h00 : Départ rando raquettes

– 16h30 : retour, tirage de la Tombola et vin chaud Tarifs :

Adultes :10€ -aux plus de 12 ans et de 8€ jusqu’à 12 ans donnant droit au tirage de la tombola. Prêt de raquettes sur site ou location à Payolle, chacun peut apporter son équipement, Inscriptions obligatoires au 06 72 14 18 41 ou 06 79 21 99 81 (date limite des inscriptions Mardi 8 Mars) Randonnée en petite journée (avec ou sans raquette suivant l’enneigement ) accompagnée avec chocolat chaud, soupe grillades, tourte…de quoi vous faire passer un bon moment ! Programme :

