Fête pour les 80 ans de la Libération de Morteaux-Coulibœuf Morteaux-Coulibœuf, vendredi 16 août 2024.

Fête pour les 80 ans de la Libération de Morteaux-Coulibœuf Morteaux-Coulibœuf Calvados

Vendredi

Bienvenue à la fête de la Libération de Morteaux-Couliboeuf !

Plongez dans l’Histoire en visitant la reconstitution d’une fête de village français célébrant la fin de la guerre.

Au programme

Vendredi flânerie mémorielle à 15h

Samedi 10h00 Randonnée à vélo, pique-nique & buvette sur la Place de l’Eglise.

12h00 Présentation d’un camp militaire français.

14h00 Conférences de Madame Pascale Savin et Monsieur Jacques Wiacek + Exposition à la médiathèque du Pays de Falaise à Morteaux-Coulibœuf.

18h00 Commémoration au Monument aux Morts & inauguration d’une plaque à la mémoire du Dr. Grunberg

Restauration (buvette et foodtrucks) et animation musicale par la Banda Jojo à partir de 18h

22h00 documentaire Vivre en temps de guerre, les voix d’un village normand

Bal populaire

Dimanche 10h30 Messe

12h30 banquet sur réservation suivi d’une nouvelle projection du film documentaire à 15h à la médiathèque.

Venez en costume des années 1940 !

Bienvenue à la fête de la Libération de Morteaux-Couliboeuf !

Plongez dans l’Histoire en visitant la reconstitution d’une fête de village français célébrant la fin de la guerre.

Au programme

Vendredi flânerie mémorielle à 15h

Samedi 10h00 Randonnée à vélo, pique-nique & buvette sur la Place de l’Eglise.

12h00 Présentation d’un camp militaire français.

14h00 Conférences de Madame Pascale Savin et Monsieur Jacques Wiacek + Exposition à la médiathèque du Pays de Falaise à Morteaux-Coulibœuf.

18h00 Commémoration au Monument aux Morts & inauguration d’une plaque à la mémoire du Dr. Grunberg

Restauration (buvette et foodtrucks) et animation musicale par la Banda Jojo à partir de 18h

22h00 documentaire Vivre en temps de guerre, les voix d’un village normand

Bal populaire

Dimanche 10h30 Messe

12h30 banquet sur réservation suivi d’une nouvelle projection du film documentaire à 15h à la médiathèque.

Venez en costume des années 1940 ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16

fin : 2024-08-18

Voie de l’Église

Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie

L’événement Fête pour les 80 ans de la Libération de Morteaux-Coulibœuf Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Falaise Suisse Normande