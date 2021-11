Versailles Temple protestant de Versailles Versailles, Yvelines Fête pour le nouvel an russe Temple protestant de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Temple protestant de Versailles, le vendredi 14 janvier 2022 à 20:00

Le contralto Alexis Vassiliev et l'organiste Olivier Dekeister offrent un florilège d'airs connus ou plus rares.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-14T20:00:00 2022-01-14T22:00:00

