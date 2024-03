Fête pour le 80eme anniversaire du Débarquement Varenguebec, dimanche 2 juin 2024.

Les communes de Doville, Neufmesnil, Saint Nicolas de Pierrepont, Saint Sauveur de Pierrepont et Varenguebec, vous invitent à fêter le 80e anniversaire du Débarquement et de la Libération.

Réservation de vos cartes pour le repas festif dans vos cinq mairies 18€ Adulte et 9€ enfant de -12 ans.

Suivi d’un bal populaire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Salle des Fêtes de Varenguebec

Varenguebec 50250 Manche Normandie mairie.varenguebec@orange.fr

