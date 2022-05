FETE POPULAIRE LO CAP DELS JOVENS Montagnac Montagnac Catégories d’évènement: Hérault

Montagnac

FETE POPULAIRE LO CAP DELS JOVENS Montagnac, 25 juin 2022, Montagnac. FETE POPULAIRE LO CAP DELS JOVENS Montagnac

2022-06-25 – 2022-06-26

Montagnac Hérault Montagnac FETE POPULAIRE LO CAP DELS JOVENS Samedi 25 Juin : 19h – Auteur, chanteur, compositeur, JOANDA présentera la chanson Occitane à Montagnac. Il a remporté le prix JOAN PAU VERDIER qui récompense la meilleure chanson occitane de l’année. Chacun pourra l’écouter en se restaurant avec le traditionnel ragout d’escoubilles. Dimanche 26 Juin : 14h – Les équipes intergénérationnelles rivaliseront autour des Olympiades. 15h30 – Loto Occitan. 18h – Remise des prix. 19h – Soirée Occitane dinatoire et dansante animé par les “Grandes Gigues”. A la tombée de la nuit Feu de la St Jean. FETE POPULAIRE LO CAP DELS JOVENS festivites@ville-montagnac.fr https://www.ville-montagnac.fr/ FETE POPULAIRE LO CAP DELS JOVENS Samedi 25 Juin : 19h – Auteur, chanteur, compositeur, JOANDA présentera la chanson Occitane à Montagnac. Il a remporté le prix JOAN PAU VERDIER qui récompense la meilleure chanson occitane de l’année. Chacun pourra l’écouter en se restaurant avec le traditionnel ragout d’escoubilles. Dimanche 26 Juin : 14h – Les équipes intergénérationnelles rivaliseront autour des Olympiades. 15h30 – Loto Occitan. 18h – Remise des prix. 19h – Soirée Occitane dinatoire et dansante animé par les “Grandes Gigues”. A la tombée de la nuit Feu de la St Jean. Montagnac

dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montagnac Autres Lieu Montagnac Adresse Ville Montagnac lieuville Montagnac Departement Hérault

Montagnac Montagnac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montagnac/

FETE POPULAIRE LO CAP DELS JOVENS Montagnac 2022-06-25 was last modified: by FETE POPULAIRE LO CAP DELS JOVENS Montagnac Montagnac 25 juin 2022 Hérault Montagnac

Montagnac Hérault