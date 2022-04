Fête populaire du Mont Capron Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Fête populaire du Mont Capron Beauvais, 1 mai 2022, Beauvais. Fête populaire du Mont Capron Beauvais

2022-05-01 12:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Beauvais Oise Moment de fête familiale. Une restauration est proposée sur place à des prix très abordables. Des ateliers d’arts, dessin, peinture et céramique. Des instants musicaux, de l’accordéon musette à l’heure du repas, un groupe de cajon, un groupe de reprises de chansons pop internationales, un groupe de reprises de chansons françaises et un duo bal musette. Des jeux en bois proposés par l’association Ludo planète, une course d’orientation et des tours de poneys gratuits pour les enfants. Moment de fête familiale. Une restauration est proposée sur place à des prix très abordables. Des ateliers d’arts, dessin, peinture et céramique. Des instants musicaux, de l’accordéon musette à l’heure du repas, un groupe de cajon, un groupe de reprises de chansons pop internationales, un groupe de reprises de chansons françaises et un duo bal musette. Des jeux en bois proposés par l’association Ludo planète, une course d’orientation et des tours de poneys gratuits pour les enfants. +33 3 44 79 41 07 Moment de fête familiale. Une restauration est proposée sur place à des prix très abordables. Des ateliers d’arts, dessin, peinture et céramique. Des instants musicaux, de l’accordéon musette à l’heure du repas, un groupe de cajon, un groupe de reprises de chansons pop internationales, un groupe de reprises de chansons françaises et un duo bal musette. Des jeux en bois proposés par l’association Ludo planète, une course d’orientation et des tours de poneys gratuits pour les enfants. SOFIA

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Fête populaire du Mont Capron Beauvais 2022-05-01 was last modified: by Fête populaire du Mont Capron Beauvais Beauvais 1 mai 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise