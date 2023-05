Fête populaire chilienne Square du Temple Elie Wiesel, 16 avril 2023, Paris.

Le dimanche 23 juillet 2023

de 16h30 à 19h00

Le dimanche 18 juin 2023

de 16h30 à 19h00

.Tout public. gratuit sous condition

infos/réservations atelier: ruedadecuecasparis@gmail.com

@jamcuecaparis

Jam de Cueca, musique, chant, danse du Chili

Atelier Cueca

Atelier pratique d’initiation a la danse de la Cueca à 16h30, le prochain dimanche, 14 mai, dirigé à toute personne intéressée d’apprendre de cette expression culturelle chilienne.

L’objectif est de connaître et apprendre la structure basique de la cueca, intégrant l’utilisation de pas, déplacements et mouvements caractéristiques de cette danse populaire, en approfondissant le dialogue corporel et visuel qui naît entre les danseurs.

Vous n’avez pas besoin de connaissances antérieures, seulement l’envie et la volonté de vouloir apprendre à danser.

avec Katy Soto, musicienne et chanteuse de la » Calandria Duo «

Suivi d’une soirée dansante à 17h30 !!!

Square du Temple Elie Wiesel 64, rue de Bretagne 75003 Paris

Contact : ruedadecuecasparis@gmail.com

Image P.Brzovic Kiosque Paris