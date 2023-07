Fête populaire chilienne Square du Temple Elie Wiesel Paris, 16 avril 2023, Paris.

Le dimanche 23 juillet 2023

de 16h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit sous condition

Jam de Cueca, musique, danse et chant en plein air !

Atelier de Cueca chilienne

Atelier de danse de cueca avec Julieta Pavez. Voici el message qu’elle souhaite partager avec les participant-e-s à notre prochaine rencontre de cuecas.

« En tant que Chilienne et pédagogue résidant en France, il est très important pour moi de partager et de transmettre notre culture. Je propose donc un atelier de Cueca aux personnes intéressées par l’apprentissage de cette danse ancestrale.

Ma principale motivation est de sensibiliser les participant-e-s à la culture chilienne à travers de sa musique, ses danses et ses traditions. Je voudrais également proposer un autre regard sur le Chili : la simplicité de ses gens, l’importance de la connexion avec la terre, sa géographie ; Je veux aussi partager mon expérience de la pratique des danses traditionnelles.

La première étape sera consacrée à l’écoute et à la musicalité corporelle : la caractéristique des danses traditionnelles est la relation et le dialogue entre la musique, les rythmes et les danseurs.

Une deuxième partie sera dédiée à l’enseignement des pas, des déplacements, à l’utilisation du foulard, son importance dans la danse et à la complicité à travers le regard.

L’objectif est de donner aux élèves des outils simples et ludiques, qui éveilleront l’identité culturelle de chacun à travers la façon de faire de notre culture chilienne. »

Julieta Pavez, professeure diplômée en pédagogie de la danse, spécialisé en danse traditionnelle chilienne.

Suivi d’une soirée dansante à 17h30 !!!

Square du Temple Elie Wiesel 64, rue de Bretagne 75003 Paris

Contact : ruedadecuecasparis@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100082757051634 https://www.facebook.com/profile.php?id=100082757051634 ruedadecuecasparis@gmail.com

Image P.Brzovic Kiosque Paris