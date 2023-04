Fête populaire chilienne au kiosque Square du Temple Elie Wiesel Paris Catégories d’Évènement: île de France

Fête populaire chilienne au kiosque Square du Temple Elie Wiesel, 16 avril 2023, Paris. Le dimanche 23 juillet 2023

de 16h30 à 19h00

Le dimanche 18 juin 2023

de 16h30 à 19h00

Le dimanche 14 mai 2023

de 16h30 à 19h00

.Tout public. gratuit sous condition infos/réservations atelier: ruedadecuecasparis@gmail.com @jamcuecaparis Jam de cueca chilienne au kiosque, musique danse CANTO A LA RUEDA Atelier d’initiation a la danse de la Cueca à 16h30, ce dimanche avec Katy Soto, musicienne et chanteuse de la » Calandria Duo « , suivi d’une soirée dansante à 17h30. Square du Temple Elie Wiesel 64, rue de Bretagne 75003 Paris Contact : ruedadecuecasparis@gmail.com

