Fête Pop’Cidre

Fête Pop’Cidre, 23 juillet 2022, . Fête Pop’Cidre

2022-07-23 – 2022-07-23 Pour célébrer la nouvelle cuvée 2021 de l’AOP Cidre du Perche, le château des comtes du Perche accueille les producteurs et la jeunesse avec une de leur passion d’aujourd’hui : le grall !

Ce rendez-vous permettra de découvrir un cidre pur jus avec prise de mousse naturelle en bouteille, ni pasteurisé, ni gazéifié artificiellement. Tout producteur-récoltant transforme les pommes directement dans les exploitations pour produire les cidres du Perche. Ils sont tous engagés dans une agriculture responsable et éthique. Ils font des merveilles ! Programme disponible à l’Office de Tourisme et de Commerce du Perche. Pour célébrer la nouvelle cuvée 2021 de l’AOP Cidre du Perche, le château des comtes du Perche accueille les producteurs et la jeunesse avec une de leur passion d’aujourd’hui : le grall ! Programme disponible à l’Office de Tourisme et de Commerce du Perche. Pour célébrer la nouvelle cuvée 2021 de l’AOP Cidre du Perche, le château des comtes du Perche accueille les producteurs et la jeunesse avec une de leur passion d’aujourd’hui : le grall !

Ce rendez-vous permettra de découvrir un cidre pur jus avec prise de mousse naturelle en bouteille, ni pasteurisé, ni gazéifié artificiellement. Tout producteur-récoltant transforme les pommes directement dans les exploitations pour produire les cidres du Perche. Ils sont tous engagés dans une agriculture responsable et éthique. Ils font des merveilles ! Programme disponible à l’Office de Tourisme et de Commerce du Perche. pixabay dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville