Fête Pentecôte – Rando moto Monteton Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Monteton

Fête Pentecôte – Rando moto, 27 mai 2023, Monteton . Fête Pentecôte – Rando moto Monteton Lot-et-Garonne

2023-05-27 – 2023-05-29 Monteton

Lot-et-Garonne Concert de Mister TCHANG Rock dans la soirée du samedi 27 mai, entrée gratuite.

Marché des artisans créateurs toute la journée du dimanche 28 mai.

Rando en moto autour de la communauté des communes du Pays de Duras le lundi 29 mai.

Restauration sur place uniquement le samedi et dimanche. +33 6 81 60 91 32 Association Rando Monteton Loubès Monteton

