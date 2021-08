Fête paysanne – S’Hüsemer Bürafàscht Houssen – Fête Paysanne, 19 septembre 2021, Houssen.

Fête paysanne – S’Hüsemer Bürafàscht

Houssen – Fête Paysanne, le dimanche 19 septembre à 08:00

### Participez à une manifestation populaire autour du terroir alsacien ! Au lendemain des moissons et à l’aube des vendanges, tout sera mis en œuvre pour fêter les richesses et les vertus du terroir local. Au programme : un marché paysan et artisanal toute la journée, des rendez-vous gastronomiques autour des vins et spécialités culinaires dans les fermes et cours ouvertes pour l’occasion, un cortège sur le thème : « 100 ans d’évolution du monde paysan », des fanfares alsaciennes qui défileront dès 15h, et de nombreuses animations folkloriques qui vous feront danser jusqu’à tard dans la soirée…

Gratuit. Accès libre.

Houssen – Fête Paysanne Au centre du village, rue Principale et rue de l’Est, 68125 Houssen Houssen Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T18:00:00