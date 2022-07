Fête Paysanne Saint-Laurent-de-Lin, 6 août 2022, Saint-Laurent-de-Lin.

Fête Paysanne

Le Chêne Pile Saint-Laurent-de-Lin

2022-08-06 – 2022-08-07

Saint-Laurent-de-Lin

Indre-et-Loire

Saint-Laurent-de-Lin

Chaque année, l’association « Traditions et Loisirs » met à l’honneur le temps d’un week-end les us et coutumes du siècle dernier pour sa Fête Paysanne. Le programme est toujours généreux …

Comme d’habitude, on dépoussière les machines anciennes et les métiers d’antan le dimanche. À l’aide de nombreuses reconstitutions et de multiples expositions de vieux outils et de matériels, plongez au cœur d’un savoir-faire ancestral !

Brocante et vide-greniers, restauration rapide assise toute la journée du samedi.

traditions.loisirs@laposte.net http://www.traditionsetloisirs.com/

© Stevan Lira

Saint-Laurent-de-Lin

