Lignac 36370 Lignac Une fois par an, le marché de producteurs se transforme en repas-spectacle. Cette année, à 18h: spectacle pour toute la famille par le Duo Pâquerettes (clown). De 18h à 21h: marché de producteurs bio; 19h: début du repas; 21h: Concert de Morte Swamp (blue grass). Vous voulez passer une bonne soirée? Venez à la ferme de la Petite Ménardière, pour la 4ème édition de note fête paysanne. A l’occasion du marché de producteurs bio, repas et spectacle. lapetitemenardiere@outlook.fr Une fois par an, le marché de producteurs se transforme en repas-spectacle. Cette année, à 18h: spectacle pour toute la famille par le Duo Pâquerettes (clown). De 18h à 21h: marché de producteurs bio; 19h: début du repas; 21h: Concert de Morte Swamp (blue grass). Lignac

