FÊTE PAYSANNE DES CORBIÈRES Villesèque-des-Corbières, dimanche 19 mai 2024.

FÊTE PAYSANNE DES CORBIÈRES Villesèque-des-Corbières Aude

Journée paysanne des Corbières où se rencontrent un grand marché de producteurs et artisans locaux, des conférences, des spectacles, des stands d’associations, des jeux et des animations pour petits et grands. Buvette, cantine, stands de petite restauration.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 09:00:00

fin : 2024-05-19 20:00:00

Villesèque-des-Corbières 11360 Aude Occitanie valleeduparadis@riseup.net

