Fête Paysanne des Corbières Domaine de Bonnafous Villesèque-des-Corbières, dimanche 19 mai 2024.

Fête Paysanne des Corbières Grand marché de producteurs et artisans, repas paysan, table ronde, démonstrations vanneries et distillation de plantes, initiation au cirque pour enfants, jeux, déambulations musicales et concerts Dimanche 19 mai, 09h00 Domaine de Bonnafous

Début : 2024-05-19T09:00:00+02:00 – 2024-05-19T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T09:00:00+02:00 – 2024-05-19T20:00:00+02:00

Le 19 Mai 2024 aura lieu, à partir de 9h, au Domaine de Bonnafous à Villesèque-des -Corbières, la FETE PAYSANNE DES CORBIERES.

Pour la 2eme année consécutive, l’association LA PASTURE reprend la suite de la journée Bio qui a longtemps eu lieu sur le même site à la même période.

Au programme de la journée:

– Un grand marché de producteurs et artisans locaux ( plus de 40 exposants)

– Des stands d’associations militantes

– Des jeux pour les petits et les grands, manège, tombola, concours, etc

– Une initiation au cirque pour les enfants par le cirque PISTIL

– Des déambulations musicales par Le Laboratoire Public

– Un Grand repas Paysan à 13H

– Des Démonstrations de vannerie traditionnelle et de distillation des plantes médicinales

– Une grande table ronde ouverte à tous.tes sur le futur des Corbières en présence d’associations, particuliers, élus, etc

– Une fresque participative « LA BOUCLE DU COMPOST »

– Enfin, des concerts/spectacles avec LE BANQUET DES FAUVES pour une fin de journée festive !

La Fête paysanne est un événement 100% auto financé, l’entrée est libre, la participation nécessaire !

Domaine de Bonnafous D 611 villesèque des corbières Villesèque-des-Corbières 11360 Aude Occitanie 06.95.90.87.17 Domaine de Bonnafous D611 Villesèque des corbières

