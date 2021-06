Xertigny Xertigny Vosges, Xertigny FETE PATRONALE Xertigny Xertigny Catégories d’évènement: Vosges

Xertigny

FETE PATRONALE Xertigny, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Xertigny. FETE PATRONALE 2021-07-17 – 2021-07-17

Xertigny Vosges Comme chaque année après la fête nationale, la fête patronale débarquera au centre de la commune. Les enfants et adultes pourront s’amuser sur des manèges classiques comme un manège enfantin, un trampoline, une pêche électronique et un toboggan. +33 6 89 89 87 67 Comme chaque année après la fête nationale, la fête patronale débarquera au centre de la commune. Les enfants et adultes pourront s’amuser sur des manèges classiques comme un manège enfantin, un trampoline, une pêche électronique et un toboggan. libre

Détails Catégories d’évènement: Vosges, Xertigny Étiquettes évènement : Autres Lieu Xertigny Adresse Ville Xertigny lieuville 48.0453#6.40437