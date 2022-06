FETE PATRONALE Xertigny Xertigny Catégories d’évènement: 88220

Xertigny

FETE PATRONALE Xertigny, 16 juillet 2022, Xertigny. FETE PATRONALE Xertigny

2022-07-16 – 2022-07-17

Xertigny 88220 Comme chaque année après la fête nationale, la fête patronale débarquera au centre de la commune. Les enfants et adultes pourront s’amuser sur des manèges classiques comme un manège enfantin, un trampoline, une pêche électronique et un toboggan. Xertigny

