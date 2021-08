Thiolières Thiolières Puy-de-Dôme, Thiolières Fête patronale Thiolières Thiolières Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Thiolières Puy-de-Dôme Thiolières 9h : Messe

12h : Repas en plein air sur réservation avec pass sanitaire obligatoire

Animation ouverte à tous l’après midi dernière mise à jour : 2021-08-05 par

