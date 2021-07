Lion-devant-Dun Lion-devant-Dun Lion-devant-Dun, Meuse FÊTE PATRONALE SUMMER PARTY ! Lion-devant-Dun Lion-devant-Dun Catégories d’évènement: Lion-devant-Dun

Meuse

FÊTE PATRONALE SUMMER PARTY ! Lion-devant-Dun, 24 juillet 2021-24 juillet 2021

Au programme :

– samedi 27 : Summer party dancefloor de 20 h à 4 h, musique actuelle et méga ambiance, décoration tropicale – Entrée payante

– dimanche 28 : Bal de clôture de 21h à 1h.

Tout le week-end : buvette et restauration, chapiteaux, attractions foraines… Sécurité assurée.

Un protocole sanitaire sera mis en place afin de vous protéger association.liondevantdun@gmail.com +33 6 10 40 04 88 http://www.facebook.com/associationlion

Lieu Lion-devant-Dun

