Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Dordogne, Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Fête patronale St Barthélémy de Bellegarde

Saint-Barthélemy-de-Bellegarde

Fête patronale St Barthélémy de Bellegarde Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, 28 août 2021, Saint-Barthélemy-de-Bellegarde. Fête patronale St Barthélémy de Bellegarde 2021-08-28 – 2021-08-29

Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Dordogne Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Fête patronale avec au programme :

Samedi 28 août :

– Après-midi : concours de pétanque

– soirée : marché gourmand

Dimanche 29 août :

– Matin : randonnée pédestre

– Toute la journée : brocante vide-grenier (réservations au 06 13 45 04 87)

– Soir : feu d’artifice

Contact : Double Fête : 06 80 07 02 81 Fête patronale avec au programme :

dernière mise à jour : 2021-07-27

