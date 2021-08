Cubrial Cubrial Cubrial, Doubs Fête patronale Soirée friture Cubrial Cubrial Catégories d’évènement: Cubrial

Doubs

Fête patronale Soirée friture Cubrial, 14 août 2021, Cubrial. Fête patronale Soirée friture 2021-08-14 20:00:00 – 2021-08-15 01:00:00

Cubrial Doubs Cubrial Doubs Bourgogne-Franche-Comté Samedi 14 août à partir de 20 h, l’Association des Jeunes de Cubrial organise la fête patronale avec soirée friture suivie du bal populaire ouvert à tous.

Au menu : apéritif, friture ou jambon de pays, frites, salade, dessert et café. Inscriptions au 06 81 97 95 35

Au programme : Evidence, variétés.

Ambiance assurée.

