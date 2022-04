Fête patronale Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Savin

Fête patronale Saint-Savin, 12 août 2022, Saint-Savin. Fête patronale coeur du Village SAINT-SAVIN Saint-Savin

2022-08-12 – 2022-08-15 coeur du Village SAINT-SAVIN

Saint-Savin Hautes-Pyrénées Vendredi 12 août :

22h – BAL à thème avec Podium Manhattan Samedi 13 août :

A partir de 19h30 – Repas Toro à la broche sur la place du village (réservation au 0632329132) animé par La Naïade

22h – GRAND BAL avec Podium Manhattan Dimanche 14 août :

A partir de 19h30 – Repas animé par La Frangine sans réservation

22h – BAL avec Podium Manhattan Lundi 15 août :

11h – Messe à l’Abbatiale

12h – Apéritif offert animé par la banda la FAF

17h – Jeux enfants / 17h30 – Concert d’Orgue à l’Abbatiale

A partir de 19h30 – Repas animé par Folie Bandas sans réservation

23h – Toro de Fuego

