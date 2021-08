Saint-Just-Malmont Saint-Just-Malmont Haute-Loire, Saint-Just-Malmont Fête patronale Saint-Just-Malmont Saint-Just-Malmont Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Just-Malmont

Fête patronale Saint-Just-Malmont, 3 septembre 2021, Saint-Just-Malmont. Fête patronale 2021-09-03 – 2021-09-03 Rue du stade Ancien stade

Saint-Just-Malmont Haute-Loire Saint-Just-Malmont Les animations se dérouleront dans l’enceinte de l’ancien stade afin de permettre la sécurisation de la manifestation et faciliter les contrôles d’accès. mairie@saintjustmalmont.fr +33 4 43 08 80 13 dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Just-Malmont Autres Lieu Saint-Just-Malmont Adresse Rue du stade Ancien stade Ville Saint-Just-Malmont lieuville 45.34211#4.30949