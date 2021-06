Saint-Gérand-de-Vaux Saint-Gérand-de-Vaux Allier, Saint-Gérand-de-Vaux Fête Patronale Saint-Gérand-de-Vaux Saint-Gérand-de-Vaux Catégories d’évènement: Allier

Saint-Gérand-de-Vaux

Fête Patronale Saint-Gérand-de-Vaux, 28 août 2021-28 août 2021, Saint-Gérand-de-Vaux. Fête Patronale 2021-08-28 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-28 02:00:00 02:00:00

Saint-Gérand-de-Vaux Allier Saint-Gérand-de-Vaux Tombola et concours de pétanque +33 4 70 45 22 61 Tombola et concours de pétanque dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Gérand-de-Vaux Autres Lieu Saint-Gérand-de-Vaux Adresse Ville Saint-Gérand-de-Vaux lieuville 46.38027#3.39996