Somme Cayeux-sur-Mer Fête patronale Saint Blaise Samedi 4 février : 19h00 : Repas dansant organisé par la Société de Chasse Dimanche 5 février : 10h30 Départ de la procession rue Saint Blaise

11h00 : Messe en l’église Saint-Pierre

12h00 : Vin d’honneur en Mairie

16h30 à 17h30 : Concert des Amis de la Musique à la salle des fêtes

