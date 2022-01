Fête patronale Saint Blaise Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer

Somme

Fête patronale Saint Blaise Cayeux-sur-Mer, 6 février 2022, Cayeux-sur-Mer.

2022-02-06 10:30:00 – 2022-02-06 12:00:00

Cayeux-sur-Mer Somme Cayeux-sur-Mer Fête patronale St Blaise – Cayeux-sur-Mer

Procession et messe à l’église Saint-Pierre

Vente de cordons de Saint-Blaise par les soeurs à l’entrée de l’église

Pass vaccinal obligatoire Fête patronale St Blaise – Cayeux-sur-Mer

Pass vaccinal obligatoire +33 3 22 26 04 04 Fête patronale St Blaise – Cayeux-sur-Mer

Cayeux-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-28

