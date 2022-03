Fête patronale Saint-Aquilin Saint-Aquilin Catégories d’évènement: Dordogne

Fête patronale Saint-Aquilin, 30 avril 2022, Saint-Aquilin. Fête patronale Saint-Aquilin

2022-04-30 – 2022-05-01

Saint-Aquilin Dordogne Fête foraine tout le week-end.

-Samedi :

10h : concours de fauchage, de bûcherons, de quilles, de lancer de verre sur bar savonné. 11h30 : dépôt d’une gerbe au monument aux morts.

14h : animations gratuites pour les enfants, balade en poney.

19h30 : dîner dansant.

-Dimanche :

8h-17h : vide-grenier.

11h30 : sonnailles.

Buvette et grillades.

17h : animation musicale et jeux anciens (1900), tirage tombola.

Mairie / Conseil municipal des Jeunes / Les Amis de Saint-Aquilin / Comité des Fêtes 06 75 26 51 98



