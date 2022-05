Fête Patronale Montret Montret Catégories d’évènement: Montret

Fête Patronale Montret, 21 mai 2022, Montret.

2022-05-21 – 2022-05-22

Montret Saône-et-Loire Montret Fête Patronale organisée par le comité de Fêtes.

Samedi 21 mai 2022 : Ouverture de la Fête foraine le à 14h30, exposition projet parc naturel régional à 15h, verre de convivialité à 18h30, repas du comité (sur réservation) à 19h30, concert à 21h, feu d’artifice à 22h. Buvette de 17h à 00h30. Dimanche 22 mai 2022 : Installation des puces (sur réservation) à 6h, exposition projet parc naturel régional à 10h, ouverture du Snack à 12h, concert du groupe STANDALL à 14h30. Buvette de 9h à 17h. +33 3 85 76 50 60 Fête Patronale organisée par le comité de Fêtes.

