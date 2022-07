Fête Patronale Louroux-de-Bouble Louroux-de-Bouble Catégories d’évènement: Allier

Louroux-de-Bouble

Fête Patronale Louroux-de-Bouble, 30 juillet 2022, Louroux-de-Bouble. Fête Patronale

Parking salle Polyvalente Louroux-de-Bouble Allier

2022-07-30 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-30 Louroux-de-Bouble

Allier Louroux-de-Bouble Fête Patronale organisé par le Foyer Rural de Louroux de Bouble. Au programme concours de pétanque en doublette sur la parking de la salle polyvalente. magalie_lm@hotmail.com +33 6 98 82 09 25 Louroux-de-Bouble

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Louroux-de-Bouble Autres Lieu Louroux-de-Bouble Adresse Parking salle Polyvalente Louroux-de-Bouble Allier Ville Louroux-de-Bouble lieuville Louroux-de-Bouble Departement Allier

Louroux-de-Bouble Louroux-de-Bouble Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louroux-de-bouble/

Fête Patronale Louroux-de-Bouble 2022-07-30 was last modified: by Fête Patronale Louroux-de-Bouble Louroux-de-Bouble 30 juillet 2022 Parking salle Polyvalente Louroux-de-Bouble Allier

Louroux-de-Bouble Allier