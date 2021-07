La Bresse La Bresse La Bresse, Vosges FÊTE PATRONALE La Bresse La Bresse

FÊTE PATRONALE La Bresse, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, La Bresse. FÊTE PATRONALE 2021-07-30 – 2021-08-02 Parking complexe piscine loisirs 2A rue des Proyes

La Bresse Vosges Ouverture de la fête foraine le 30 juillet 2021 à 18h. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu La Bresse Adresse Parking complexe piscine loisirs 2A rue des Proyes Ville La Bresse