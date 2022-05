Fête Patronale Ermenonville Ermenonville Catégories d’évènement: Ermenonville

Ermenonville Oise Ermenonville Venez profitez des différentes animations le 28,29, et 30 mai

Samedi 28 : Ouverture de la fête foraine avec un sculpteur de ballons, retraite aux flambeaux, feu d’artifice

Dimanche 29 : Concours de pêche, remise de prix

