Fête patronale Écotay-l’Olme Écotay-l'Olme Catégories d’évènement: Écotay-l'Olme

Loire

Fête patronale Écotay-l’Olme, 13 mai 2022, Écotay-l'Olme. Fête patronale Place de la Mairie 19 bis chemin du Sablat Écotay-l’Olme

2022-05-13 – 2022-05-15 Place de la Mairie 19 bis chemin du Sablat

Écotay-l’Olme Loire Écotay-l’Olme Fête foraine du 13 au 15 mai. Le samedi soir bal avec la sono ECLIPCE lucienkoller@sfr.fr +33 6 15 11 08 69 Place de la Mairie 19 bis chemin du Sablat Écotay-l’Olme

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Écotay-l'Olme, Loire Autres Lieu Écotay-l'Olme Adresse Place de la Mairie 19 bis chemin du Sablat Ville Écotay-l'Olme lieuville Place de la Mairie 19 bis chemin du Sablat Écotay-l'Olme Departement Loire

Écotay-l'Olme Écotay-l'Olme Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecotay-lolme/

Fête patronale Écotay-l’Olme 2022-05-13 was last modified: by Fête patronale Écotay-l’Olme Écotay-l'Olme 13 mai 2022 Écotay-l'Olme Loire

Écotay-l'Olme Loire