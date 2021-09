Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle Seine-Maritime, Vieux-Rouen-sur-Bresle Fête Patronale de Vieux-Rouen-Sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Vieux-Rouen-sur-Bresle
Samedi 11 :

A partir de 15h30 : Fête foraine – Buvette sur la place de la salle des fêtes Dimanche 12 :

10h30 : Célébration en musique à l’église de Vieux-Rouen-sur-Bresle. Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes

15h00 : Attractions foraines – Buvette sur la place de la salle des fêtes

15h30 : Démonstration de zumba Lundi 13 :

A partir de 16h – Attractions foraines – Buvette – Tours de manège gratuits pour les enfants du village (3-13ans)

10h30 : Célébration en musique à l’église de Vieux-Rouen-sur-Bresle. Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes

15h00 : Attractions foraines – Buvette sur la place de la salle des fêtes

15h30 : Démonstration de zumba Lundi 13 :

A partir de 16h – Attractions foraines – Buvette – Tours de manège gratuits pour les enfants du village (3-13ans)

Masque obligatoire Infos : 02 35 93 45 34 – 02 35 93 45 19 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

