Serqueux Serqueux Seine-Maritime, Serqueux Fête patronale de Serqueux Serqueux Serqueux Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Serqueux

Fête patronale de Serqueux Serqueux, 20 août 2021, Serqueux. Fête patronale de Serqueux 2021-08-20 – 2021-08-20

Serqueux Seine-Maritime Serqueux Le week-end du 21 août, venez participer à la fête patronale de Serqueux !

Au programme : – Vendredi 20 août :

Election de Miss Serqueux et de Miss Mamie – Samedi 21 août :

Tournoi de foot

Messe à 18h

Retraite aux flambeaux

Feu d’artifice à 23h00 – Dimanche 23 août :

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Serqueux Autres Lieu Serqueux Adresse Ville Serqueux lieuville 49.63435#1.54021