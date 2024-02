Fête patronale de Saint Ulrich Schnersheim, dimanche 7 juillet 2024.

Fête patronale de Saint Ulrich Schnersheim Bas-Rhin

La paroisse d’Avenheim est heureuse de vous convier à la Fête patronale Saint Ulrich. Paroissiens, amis, habitants et connaissances, vous êtes conviés à participer à cette journée chargée d’histoire, de prières et de convivialité. Au programme de la fête patronale, grand’messe à 10h, repas du pèlerin à midi, prières d’actions de grâce, concert et repas conviviale autour de tartes flambées et pizzas pour clôturer cette journée.

Les bénéfices iront aux travaux de rénovation de l’église d’Avenheim. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 10:00:00

fin : 2024-07-07 22:00:00

rue Paul Bucher

Schnersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est patrickgoury@orange.fr

L’événement Fête patronale de Saint Ulrich Schnersheim a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg