Programme : ———– **Basilique Saint-Michel Archange** 9h45 • Accueil des autorités 10h00 • • Messe solennelle célébrée par le Père Régis PEILLON, Curé-Archiprêtre de Notre Dame des Rencontres, Recteur de la Basilique Saint-Michel Archange. Avec la participation de la Musique de La Garde, de la chorale des Anciens de La Garde et de la place du Cap, de La Capeline et de collégiens de la Villa Blanche. 11h30 • Départ de la procession en direction de l’esplanade Francis Palmero. **Esplanade Francis Palmero** 12h15 • Allocutions suivies d’une citronnade. 13h00 • Grand déjeuner de Saint-Michel « Veaux à la broche » – Prix 13€ avec la participation de la musique de La Garde Tickets à retirer à l’accueil de la mairie (rez-de-chaussée) dès le 14 septembre Renseignements au 04 92 10 50 32 / 20 15h30 à 18h00 • Intronisation des nouveaux membres de la Confrérie de l’Etiquette. Présentation des vins du Mentonnais.

La fête patronale dédiée à Saint-Michel aura lieu le dimanche 26 septembre 2021

