Fête patronale de Rougnat Rougnat, samedi 22 juin 2024.

Fête patronale de Rougnat Rougnat Creuse

Vendredi 21 juin Marché nocturne et bal en plein air

Samedi 22 juin Kermesse de l’école ouverte à tous les enfants le matin et repas de l’APE le midi / Samedi soir repas et blind-test/karaoké

Dimanche 23 juin Repas déjeuner (paëlla), après-midi défilé de char et de vélos fleuris

Fête foraine du vendredi au dimanche (pêche au canard, tir à la carabine, barbe à papa)

Programme précis à venir .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-23

Le bourg

Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesrougnat@gmail.com

