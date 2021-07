Fête Patronale de Prémanon “Retour à la vie” Prémanon, 21 août 2021, Prémanon.

Fête Patronale de Prémanon “Retour à la vie” 2021-08-21 14:00:00 – 2021-08-22 17:00:00

Prémanon Jura Prémanon

EUR 0 0 Le comité des fêtes de Prémanon vous propose un programme festif pour la fête patronale.

Samedi : courses de caisse à savon, fanfare, spectacle, soirée dansante, feux d’artifice et concert “Genius tribute Ray Charles”.

Dimanche : raid multisports, vide grenier, marché artisanal, apéro-concert “Too cold to snow”, spectacle. Restauration, buvette, manèges, animations et surprises tout le week-end.

Plus d’infos sur la page Facebook du comité des fêtes de Prémanon.

cfpremanon@gmail.com https://www.facebook.com/comite.desfetes.988

dernière mise à jour : 2021-07-27 par