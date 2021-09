Fête Patronale de Nanteuil-le-Haudoin Nanteuil-le-Haudouin, 18 septembre 2021, Nanteuil-le-Haudouin.

Fête Patronale de Nanteuil-le-Haudoin 2021-09-18 – 2021-09-20

Nanteuil-le-Haudouin Oise Nanteuil-le-Haudouin

0 0 C’est la Fête Foraine à Nanteuil le weekend du 18, 19 et 20 septembre 2021 !

Les forains vous attendent à l’Espace des Fêtes

Barbe à papa, confiseries, stand de tir, manèges enfantins, autos tamponneuse, attractions à sensations, trampoline, … plus de 26 stand et manèges pour petits et grands

À noter :

La circulation routière sera coupée du mardi 14 au mardi 21 septembre.

– Rue de Paris, du rond-point des taxis de la Marne à la ruelle Bringande.

– Rue des Pavillons, sauf pour les riverains.

+33 3 44 88 38 38

dernière mise à jour : 2021-09-05 par