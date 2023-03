Fête patronale de Maîche Maîche Catégories d’Évènement: Doubs

Fête patronale de Maîche, 23 septembre 2023, Maîche . Fête patronale de Maîche Chemin de la Rasse Maîche Doubs

2023-09-23 – 2023-09-24 Maîche

Doubs Durant 3 jours, la fête foraine s’installe à Maîche. Manèges pour petits et grands. Tarifs préférentiels le mercredi. Maîche

