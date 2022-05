Fête patronale de l’Ascension Cossaye, 28 mai 2022, Cossaye.

Fête patronale de l’Ascension Cossaye

2022-05-28 – 2022-05-28

Cossaye Nièvre Cossaye

L’association Cossaye Ambiance propose une brocante et un marché aux producteurs à l’étang communal. nManèges, structures gonflages et autres animations rythmeront la journée. nTarif : 1.50€ le mètre Restauration possible sur place.

+33 3 86 25 19 51

Cossaye

