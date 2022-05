FÊTE PATRONALE DE LA SAINT CHRISTOPHE Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille Catégories d’évènement: Moselle

Vic-sur-Seille

FÊTE PATRONALE DE LA SAINT CHRISTOPHE Vic-sur-Seille, 29 juillet 2022, Vic-sur-Seille. FÊTE PATRONALE DE LA SAINT CHRISTOPHE Vic-sur-Seille

2022-07-29 – 2022-08-01

Vic-sur-Seille Moselle Vic-sur-Seille Fête patronale de la Saint Christophe nFête foraine- manèges et confiseries nDimanche: bénédiction des voitures à l’issue de la messe du dimanche +33 3 87 01 14 14 Vic-sur-Seille

dernière mise à jour : 2022-05-12 par OT DU PAYS SAULNOIS

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Vic-sur-Seille Autres Lieu Vic-sur-Seille Adresse Ville Vic-sur-Seille lieuville Vic-sur-Seille Departement Moselle

Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vic-sur-seille/

FÊTE PATRONALE DE LA SAINT CHRISTOPHE Vic-sur-Seille 2022-07-29 was last modified: by FÊTE PATRONALE DE LA SAINT CHRISTOPHE Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 29 juillet 2022 Moselle Vic-sur-Seille

Vic-sur-Seille Moselle