Adast Hautes-Pyrénées Adast Bal le samedi soir avec le Podium CALIFORNIA

Dimanche messe à 10H, apéritif et concours de pétanque sergelaguibeau@gmail.com +33 6 84 83 10 20 Salle des Fêtes ADAST Adast

